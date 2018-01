Anschlag auf Touristen in Istanbul

Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf deutsche Touristen in Istanbul im Januar 2016 sind drei der vier Hauptangeklagten verurteilt worden.

Ein Gericht in der türkischen Metropole befand drei Syrer für schuldig, die Tat unterstützt beziehungsweise mit vorbereitet zu haben. Sie müssen lebenslang in Haft. Der vierte Beschuldigte, ein Iraker, wurde freigelassen. Bei dem Anschlag hatte ein Selbstmordattentäter vor der Blauen Moschee 12 deutsche Touristen mit in den Tod gerissen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.