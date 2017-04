Überall Blut – auf dem Boden, an den Wänden; dann: Leichenteile; ein Vater, der aufsammelt, was von seinem Sohn noch übrig geblieben ist. Bilder vom Schauplatz eines Attentats - wie auch andernorts in diesen Tagen, diesmal aus Ägypten. Es sind die Bilder des Grauens.

Zurück bleiben Verzweiflung, unendliche Trauer, das Gefühl von Ohnmacht. Und Wut. Wut auf die Attentäter, die erneut Leben auslöschten. Einfach so. Mit Vorsatz. Kühl und berechnend. Da ist aber auch Wut auf den Staat, der nicht für die Sicherheit seiner Bürger einstehen konnte.

Die Terror-Organisation IS triumphiert, hat den ägyptischen Staat vorführen wollen, und das ist ihr gelungen. Nach den Niederlagen in Syrien und im Irak, nach dem Verlust wichtiger Führer im Nordsinai brauchte der IS "Erfolge", neue Schlachtfelder, neue Gräueltaten, um die sogenannte "Moral" seiner Anhänger zu stärken und um neue Anhänger zu gewinnen. Koptische Christen wie Lämmer auf die Schlachtbank zu führen, schien da ein geeignetes Manöver - die vielen anderen Opfer in Ägypten, die überwiegend muslimischen Soldaten, Polizisten, Zivilisten, Vertreter der Justiz, die bei Attentaten bereits zu Hunderten ihr Leben ließen, reichten nicht mehr aus - es musste spektakulärer werden, auch für die Weltöffentlichkeit.

Rechnung ist in einem nicht aufgegangen

In einem aber ist die Rechnung der Terroristen nicht aufgegangen. Sie wollten die Spaltung der Gesellschaft - nach einem ähnlichen Muster wie im Irak. Doch das haben sie nicht erreicht, das Gegenteil ist der Fall: Die Menschen in diesem Land stehen zueinander, sie begreifen die Attentäter als zutiefst "unislamisch", als gemeinsamen Feind, der ihr Land zerstören will. Muslime wie Kopten stehen einander bei, spenden Blut, trauern gemeinsam. Und das nicht erst seit den Anschlägen von Tanta und Alexandria. Es ist ein Wesenszug, der die ägyptische Gesellschaft seit Langem auszeichnet.

Auch die Religionsvertreter und die Führung des Landes gehen mit dem richtigen Beispiel voran. Durch öffentliche Stellungnahmen, durch den Wiederaufbau zerstörter Kirchen, durch die Teilnahme des Präsidenten an den Gottesdiensten zur koptischen Weihnacht, durch seine private Spende für eine Kirche in der neuen Hauptstadt – eine große Kirche direkt neben der großen Moschee.

Möglicherweise – wie so viele, immer mäkelnde Kritiker sagen – um die koptische Minderheit bei der Stange zu halten und den Westen positiv zu stimmen. Wahrscheinlich aber auch aus tiefer Überzeugung. Und: Man stelle sich vor, es gebe diese positiven Signale nicht ...

Was aber wäre gewesen, wenn auch der koptische Papst, der sich ebenfalls in der Kathedrale in Alexandria aufhielt, am vergangenen Palmsonntag sein Leben gelassen hätte? Ägypten ist nicht Syrien, ist nicht Irak, Ägypten hat weit mehr als 90 Millionen Einwohner. Nicht auszumalen, was geschähe, wenn der innere Frieden dieser Gesellschaft zerbräche.

Führung unter enormen Druck

Die ägyptische Führung steht unter enormem Druck. Sie soll die sozialen Nöte einer Mehrheit im Land mildern und muss doch Wirtschaftsreformen durchsetzen, die eben die Armen in größeres Elend stürzen. Sie soll in kürzester Zeit wirtschaftliches Wachstum herbeiführen und Arbeitsplätze für Millionen schaffen und muss doch die Altlasten von Jahrzehnten der Misswirtschaft beseitigen. Sie soll Stärke unter Beweis stellen und muss doch das Innenministerium, vor allem die Polizei, dringend reformieren.

Dabei aber hat der Staat das kostbarste Gut auf seiner Seite: Den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft, der trotz allen sozialen Elends, trotz aller Hassprediger und Attentate noch nicht zerstört wurde.

Dieses Gut zu schützen - diese nachhaltigste Waffe gegen den Extremismus – ist vordringliche Aufgabe all derer, die heute in Exekutive und Parlament, in der Justiz und in den Medien das Sagen haben. Mehr Waffen und schärfere Gesetze, selbst der Diskurs der islamischen Gelehrten um eine religiöse Erneuerung, so wichtig er sein mag, reichen da nicht aus.

Ein Staat ist dann stark, wenn es seine Bürger sind. Sie in ihrer Abwehr von Willkür, in ihrem Wunsch nach Rechtsstaatlichkeit ernst zu nehmen, wahrhaft an Aufbau und Erneuerung mitgestalten zu lassen, ist daher entscheidend. Denn die sogenannten normalen Menschen sind es, auf die es ankommt. Ihre Bereitschaft, am inneren Frieden, an Einheit und Vielfalt festzuhalten, wird jeden Tag neu auf die Probe gestellt.