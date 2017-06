Bombenattentate gehören längst zum Alltag der afghanischen Hauptstadt, doch selten hat ein Sprengsatz so verheerenden Schaden angerichtet wie jener, der am Mittwoch nahe der deutschen Botschaft in Kabul gezündet wurde. Er galt der internationalen Gemeinschaft, den Blutzoll aber zahlten Einheimische: Mehr als 90 Menschen starben, fast 500 wurden verletzt, die meisten von ihnen Zivilisten.

Dieses Blutbad unterstreicht erneut die Unfähigkeit der zerstrittenen afghanischen Regierung, für Sicherheit im eigenen Lande, für die eigenen Bürger zu sorgen. Sie erinnert einmal mehr an die vertane Chance des Auslands, sich nach der erfolgreichen Vertreibung der Taliban auf eine kohärente Strategie zur Stabilisierung Afghanistans zu verständigen. Sie zeigt darüber hinaus, welche katastrophalen Folgen es hat, wenn sich die Variablen einer militärischen Intervention an der politischen Stimmung in den Truppenstellerstaaten orientieren statt an der Lage vor Ort.

Nichts anderes stand hinter der verfehlten Entscheidung des damaligen US-Präsidenten Obama und seiner Verbündeten, die Verantwortung für die Sicherheit nach 2014 in die Hände der Afghanen zu legen – wohlwissend, dass die dazu nicht in der Lage sein würden.

In Deutschland dachte man sich die Beteiligung der Bundeswehr am friedens-erzwingenden Einsatz der Nato am Hindukusch ohnehin schon immer lieber weg und beschwor stattdessen humanitäres Engagement.

Nichts weiterals eine Mogelpackung

So ist es nur folgerichtig, dass der Anschlag in Kabul die hiesige Abschiebedebatte wieder angefacht hat. Doch diese Debatte dient ebenso der Gewissensberuhigung wie die Ankündigung der Bundesregierung, Rückführungen nach Afghanistan bis zu einer aktualisierten Lagebeurteilung auszusetzen.

Diese Ankündigung ist ohnehin Augenwischerei: Tatsächlich soll es ja bei der bisherigen Praxis bleiben. Mit dieser Mogelpackung konterkariert die Bundesregierung auch die Signalwirkung der Asylrechtsverschärfungen. Dabei bleibt die rechtsstaatliche Antwort auf unkontrollierte Einwanderung richtig. Zumal die Sicherheitslage in Afghanistan sich durch das jüngste Attentat nicht grundlegend geändert hat.

Die Aufständischen kontrollieren aktuell rund zehn Prozent des Landes, in einem weiteren Drittel kämpfen die verschiedenen Gruppen um Macht und Einfluss. Den Tod von Zivilisten nehmen sie alle billigend in Kauf, sie greifen sie nach Einschätzung von Beobachtern aber nicht gezielt an. Auch deshalb ist die Gesamtschutzquote für afghanische Flüchtlinge in Deutschland nicht einmal halb so hoch wie für Syrer.

Vor allem wirtschaftliche Aussichtslosigkeit, Generationenkonflikte, der Wunsch nach mehr persönlicher Freiheit bewegen junge Afghanen zur unsicheren Reise in den Westen. So tragisch diese Perspektivlosigkeit ist: Ein Asylgrund ist sie nicht. Eher ein Grund, sich um die Stabilisierung der Heimat zu bemühen.

Diese Verpflichtung gilt auch für die internationale Gemeinschaft, vor allem angesichts der steten Verschlechterung der Sicherheitslage am Hindukusch. Neben Pakistan mischen übrigens auch Iran und Russland aus geostrategischen Gründen bei der Destabilisierung mit. Afghanische Polizisten und Soldaten können den Aufstand nicht in Schach halten. Druck ist aber nötig, soll es irgendwann einmal zu Friedensverhandlungen kommen, um Afghanistan eine Chance zu geben.

Ersatzhandlungen helfen nicht weiter

Es ist deshalb richtig, über eine erneute Aufstockung ausländischer Truppen nachzudenken. Dass diese Entscheidung von der Regierung eines sprunghaften amerikanischen Präsidenten ohne strategischen Weitblick und ohne Vorstellung von der Verantwortung seines Landes in der Welt getroffen werden muss, das macht das Unterfangen nicht leichter. Nötig ist eine ehrliche Debatte über Sinn und Zweck einer Truppenaufstockung und über eine effektive Strategie in Afghanistan, auch beim deutschen Verbündeten. Ersatzhandlungen zur Gewissensberuhigung helfen nicht weiter.