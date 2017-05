Viele Menschen wurden getötet oder verletzt, als der Sprengsatz im Diplomatenviertel in der afghanischen Hauptstadt Kabul detonierte. Eine Staubwolke stieg über der Stadt auf. Die Hintergründe sind noch unklar.

Nach einer der schwersten Explosionen einer Bombe in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 80 Menschen getötet worden. Das teilte das afghanische Gesundheitsministerium mit. Mehr als 300 Menschen seien verletzt worden.

Deutsche Botschaft betroffen

Der Sprengsatz explodierte in der Nähe der deutschen Botschaft. Das Gebäude wurde an der Frontseite schwer beschädigt, wie Fotos des Explosionsorts zeigen. Dutzende Fenster wurden eingedrückt. In dem Gebäudekomplex haben auch der deutsche Botschafter in Kabul und sein Stellvertreter ihre Büroräume.

Ob Mitarbeiter der deutschen Vertretung in Afghanistan von der Explosion unmittelbar betroffen wurden, ist noch unklar. Auch das Gebäude der diplomatischen Vertretung Frankreichs wurde beschädigt.

Explosion im Diplomatenviertel

Der Sprengsatz war in einem Auto im Diplomatenviertel Kabuls detoniert, in dem sich auch der Präsidentenpalast befindet. Die Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus. Die Explosion war so stark, dass noch in mehreren hundert Metern Entfernung Türen und Fenster beschädigt wurden. Fernsehbilder zeigen eine meterhohe Staubwolke, die über der Stadt aufstieg sowie zerstörte Gebäude und Autos.

(tep)