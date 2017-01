Anschlag in Berlin Amri zeigte nach Tat auf Überwachungskamera

Fahndungsfotos des Beschuldigten Anis Amri (dpa-news / Bundeskriminalamt)

Gut zwei Wochen nach dem Terroranschlag von Berlin hat die Bundesanwaltschaft neue Details zum Ermittlungsstand bekannt gegeben.

Demnach wurde der polnische LKW-Fahrer, dessen Fahrzeug für die Tat missbraucht wurde, bereits vor dem eigentlichen Anschlag am Breitscheidplatz erschossen. Der mutmaßliche Täter Amri wurde unmittelbar nach dem Attentat von Überwachungskameras am nahen Bahnhof Zoo gefilmt. Er sei sich dessen offenbar bewusst gewesen und habe mit dem Finger auf eine Überwachungskamera gezeigt, erklärte eine Sprecherin in Karlsruhe. Gegen einen mutmaßlichen Mitwisser, dessen Unterkunft in einem Flüchtlingsheim gestern durchsucht wurde, sei kein Haftbefehl beantragt worden. Der 26-Jährige Tunesier befinde sich zurzeit in einem anderen Verfahren in Untersuchungshaft. Außerdem würden weitere Kommunikationsmittel ausgewertet, die in einer zweiten Durchsuchung in der Wohnung eines früheren Mitbewohners Amris sichergestellt wurden.



In Italien gab die Polizei neue Erkenntnisse zur Waffe Amris bekannt. Nach ihren Angaben wurde mit der Pistole, die Amri vor seinem Tod in der Nähe von Mailand auf Polizisten abfeuerte, auch der polnische Lkw-Fahrer in Berlin getötet. Nun werde geprüft, ob die Waffe auch bei anderen Straftaten eingesetzt worden sei, hieß es.



Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gelenkt und dabei 12 Menschen getötet.