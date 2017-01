Anschlag in Berlin Bundesanwaltschaft geht von Amri als Täter aus

Fahndungsfotos des Beschuldigten Anis Amri (dpa-news / Bundeskriminalamt)

Die Bundesanwaltschaft geht gut zwei Wochen nach dem Terroranschlag in Berlin davon aus, dass Anis Amri die Tat begangen hat.

Den Ermittlern zufolge wurde mit der Pistole, die der mutmaßliche Täter auf seiner Flucht gegen Polizisten in Mailand benutzte, auch der polnische Lkw-Fahrer in Berlin erschossen. Außerdem wurde Amri kurz nach dem Anschlag am Bahnhof Zoo von Überwachungskameras gefilmt. Er sei sich der Aufnahmen offenbar bewusst gewesen und habe seinen erhobenen Zeigefinger in Richtung der Kameras gehalten, erklärte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Geste wurde in jüngster Vergangenheit wiederholt von islamistischen Kämpfern benutzt. Weiter hieß es, die Flucht habe Amri zunächst in die Niederlande geführt. - Die Ermittlungen konzentrierten sich jetzt auf die Suche nach möglichen Mitwissern und Helfern Amris. In Berlin wurde inzwischen gegen einen als Mitwisser verdächtigten Tunesier in einem anderen Verfahren Haftbefehl erlassen. Der 26-Jährige befinde sich bereits in Gewahrsam. Erkenntnisse aus gestrigen Durchsuchungen würden zurzeit ausgewertet.