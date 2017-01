Anschlag in Berlin Bundesanwaltschaft will nach Durchsuchungen informieren

Menschen stehen an der Trauerstätte für die Opfer des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. (pa/dpa/AP/Schreiber)

Die Bundesanwaltschaft will am Nachmittag über den Stand ihrer Ermittlungen nach dem Anschlag vom 19. Dezember in Berlin informieren.

Die Behörde hat bisher lediglich mitgeteilt, dass Beamte von Bundespolizei und Bundeskriminalamt gestern die Unterkunft eines 26-jährigen Tunesiers in Berlin durchsucht haben. Der Mann soll in zeitlicher Nähe zum Anschlag in Kontakt mit dem Beschuldigten Amri gestanden haben. Er werde daher verdächtigt, von den Plänen gewusst zu haben. Durchsucht wurde auch die Wohnung eines früheren Mitbewohners Amris, der als Zeuge bezeichnet wird.



Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt waren zwölf Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Attentäter Amri wurde nach mehrtägiger Flucht in Italien von der Polizei erschossen.