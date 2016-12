Anschlag in Berlin Maaßen weist Kritik an Terrorismusabwehrzentrum zurück

Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) (Deutschlandradio / Ellen Wilke)

Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat die Arbeit der Behörden im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum im Fall Amri verteidigt.

Er halte die pauschale Kritik, die derzeit zum Teil öffentlich geäußert werde, für ungerechtfertigt, sagte Maaßen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Vielmehr sei es Ermittlern in diesem Jahr gelungen, sieben islamistisch motivierte Terroranschläge zu vereiteln, beziehungsweise entsprechende Pläne frühzeitig zu durchkreuzen. - Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR wurde in dem Abwehrzentrum mehrere Male über Amri gesprochen. Dabei sei auch die Frage erörtet worden, ob dieser einen konkreten Anschlag in Deutschland plane. Dies sei als unwahrscheinlich angesehen worden.



Der als sogenannter Gefährder eingestufte Amri gilt als Attentäter auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben. Etwa 50 Personen wurden verletzt.