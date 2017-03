Anschlag in Damaskus

Die islamistische Fateh-al-Scham-Front hat sich zu dem Anschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus mit mehr als 70 Toten bekannt.

Zwei Aktivisten hätten das Attentat verübt, teilte der ehemalige Al-Kaida-Ableger in einer Erklärung mit. - Gestern waren zwei Sprengsätze in der Nähe eines schiitischen Schreins in der Altstadt von Damaskus explodiert. Den Behörden zufolge galt der Anschlag Bussen mit Pilgern.