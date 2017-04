Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geht die Bundesanwaltschaft nach eigenen Angaben von einem terroristischen Hintergrund aus. Das teilte sie auf einer Pressekonferenz in Karlsruhe mit. Das genaue Tatmotiv sei aber noch unklar.

Wie am Vormittag bekannt gegeben wurde, hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe den Fall bereits gestern Abend an sich gezogen. Die Ermittler in Karlsruhe sind zuständig für Terrorfälle und andere politisch motivierte Straftaten.

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus dem am Tatort gefundenen Bekennerschreiben, dessen Echtheit noch nicht feststeht und von Ermittlern bezweifelt wird. Demnach wird darin gefordert, Tornado-Kampfflugzeuge der Bundeswehr aus Syrien abzuziehen und den deutschen Stützpunkt Ramstein zu schließen. Solange dies nicht geschehe, stünden "alle ungläubigen Schauspieler, Sänger, Sportler und Prominente auf der Todesliste des Islamischen Staates".

Zweites Bekennerschreiben gelöscht

Später wurde auf einer Antifa-Internetseite noch ein zweites angebliches Bekennerschreiben entdeckt. Auch dieses wird Medienberichten zufolge von den Ermittlern geprüft. Die Betreiber der Internetseite "Indymedia" erklärten, sie hätten den Text kurz nach Erscheinen gelöscht. Es handele sich vermutlich um eine Fälschung.

Ein Spieler und ein Polizist verletzt

In unmittelbarer Nähe des Mannschaftsbusses waren kurz nach der Abfahrt vom Hotel gestern Abend drei Sprengsätze detoniert. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde an der Hand und am Arm verletzt und noch am Abend operiert. Auch ein Polizist, der den Bus auf einem Motorrad begleitete, wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Für die Fans im und am Stadion habe keine Gefahr bestanden.

Der Tatort war auch am Morgen danach weiter abgesperrt. Querstehende Polizeiautos blockierten die Straßen. An den Zufahrten standen Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen.

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft dankte den Einsatzkräften und den Fans von Borussia Dortmund und des AS Monaco. Die Reaktionen hätten gezeigt, "welche Kraft Fußball und Sport entfalten kann, was an Gemeinschaft dahinter steckt", sagte die Regierungschefin.

Champions-League-Spiel wird nachgeholt

Die BVB-Mannschaft war auf dem Weg zum Champions-League-Viertelfinalspiel im eigenen Stadion gegen den AS Monaco, als die Sprengsätze explodierten. Das Spiel wurde auf heute Abend verschoben. Anstoß in Dortmund soll um 18.45 Uhr sein. Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen Großeinsatz vor, um die Veranstaltung zu sichern.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, Grindel, teilte mit, dass er aus Solidarität zum Spiel reisen werde. Dafür sagte er seinen eigentlich geplanten Besuch der anderen Champions-League-Begegnung zwischen Bayern München und Real Madrid ab.

Solidaritätsbekundungen auch von Schalke

Innen- und Sportminister de Maizière erklärte via Twitter, seine Gedanken seien bei der Mannschaft von Borussia Dortmund. Jetzt gelte es, die Hintergründe aufzuklären. Er hoffe, dass am heutigen Abend wieder der Fußball im Mittelpunkt stehen werde.

Auch der BVB-Rivale FC Schalke 04 äußerte sich solidarisch und twitterte: "In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen."

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BVBASM — FC Schalke 04 (@s04) 11. April 2017

Borussia Dortmund hatte seine Fans noch am Abend aufgefordert, den Fans der Gastmannschaft aus Monaco unter dem Twitter-Schlagwort #bedsforawayfans privat Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.

Macht mit!

Bei twitter startet gerade #bedforawayfans, um den Monaco-Fans die Möglichkeit zu geben, hier über Nacht bleiben zu können. — BVB-Fanabteilung (@Fanabteilung) April 11, 2017

Einige BVB-Unterstützer veröffentlichten danach Fotos, die sie mit gegnerischen Fans gemeinsam zeigen.

(riv/am)