Anschlag in Düsseldorf Festnahme nach 16 Jahren

BKA- und Polizeibeamte suchen im Juli 2000 nach Spuren am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn. (picture-alliance / dpa / Gero Breloer)

Mehr als 16 Jahre nach einem Rohrbombenanschlag an einer Düsseldorfer S-Bahnstation hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Nach Angaben der Behörden wurde der 50-jährige Mann in der Nachbarstadt Ratingen in Gewahrsam genommen. Er befinde sich jetzt in Untersuchungshaft. Laut Spiegel-Online soll es sich um einen Rechtsextremisten handeln. Am Nachmittag will die Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz weitere Details mitteilen. Bei dem Anschlag im Juli 2000 waren zehn Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Mehrzahl war jüdischen Glaubens.