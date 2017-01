Anschlag in Istanbul Acht Verdächtige festgenommen

Menschen trauern um die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Reina in Istanbul. (AFP / Ozan Kose)

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul hat die türkische Polizei acht Verdächtige festgenommen.

Wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete, sucht die Polizei aber weiter nach dem Attentäter. Die Terrormiliz IS hat sich zu dem Anschlag in der Silvesternacht mit 39 Toten bekannt. In einer Erklärung begründete die Miliz die Tat damit, dass Christen in dem Club ein heidnisches Fest gefeiert hätten.



Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass zwei der Todesopfer ihren Wohnsitz in Bayern hatten. Ein Mann habe nach bisherigen Erkenntnissen die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft gehabt, der andere die türkische. Außerdem seien drei Deutsche verletzt worden.