Anschlag in Istanbul Weiter keine Spur vom Attentäter

Menschen trauern um die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Reina in Istanbul. (AFP / Ozan Kose)

Einen Tag nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul sucht die Polizei weiterhin nach dem Tatverdächtigen.

Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Kurtulmus sagte in Ankara, noch sei der Attentäter nicht identifiziert. Er bestätigte aber Medienberichte, wonach im Zusammenhang mit dem Anschlag acht Verdächtige festgenommen wurden. Kurtulmus fügte hinzu, dass der Ausnahmezustand in der Türkei angesichts der Terrorgefahr so lange wie nötig aufrechterhalten werde.



Die Zeitung "Hürriyet Daily News" meldet unter Berufung auf Ermittler, dass der Attentäter insgesamt mehr als 180 Schüsse abgab. Vielen der 39 Todesopfer habe er gezielt in den Kopf geschossen. Zu dem Attentat bekannte sich die Terrormiliz IS. Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass zwei der Todesopfer ihren Wohnsitz in Bayern hatten. Ein Mann hatte die türkische Staatsbürgerschaft, der andere auch die deutsche.