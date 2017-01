Anschlag in Istanbul Weiter keine Spur vom Attentäter

Menschen trauern um die Opfer des Anschlags auf den Nachtclub Reina in Istanbul. (AFP / Ozan Kose)

Zwei Tage nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul fahndet die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen.

Der stellvertretende türkische Ministerpräsident Kurtulmus sagte in Ankara, noch sei der Attentäter, von dem es Aufnahmen und Fingerabdrücke gebe, nicht identifiziert. Er bestätigte zugleich Medienberichte, wonach im Zusammenhang mit dem Anschlag acht Verdächtige festgenommen wurden. Kurtulmus fügte hinzu, dass der Ausnahmezustand in der Türkei angesichts der Terrorgefahr so lange wie nötig aufrechterhalten werde.



Im Zuge des Anschlags gab es gestern Abend in Istanbul eine Razzia. Nach Medienberichten wurde aber niemand festgenommen. Zu dem Attentat mit 39 Toten hatte sich die Terrormiliz IS bekannt.