Anschlag in Istanbul Zwei Ausländer am Flughafen festgenommen

Der Istanbuler Atatürk-Flughafen ist der größte Airport der Türkei und einer der größten Europas. (picture alliance / dpa / EPA)

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul hat es zwei weitere Festnahmen gegeben.

Wie türkische Medien berichten, wurden am Atatürk-Flughafen zwei ausländische Staatsbürger in Gewahrsam genommen. Angaben zur Nationalität wurden bisher nicht gemacht. Gestern hatte die türkische Polizei bereits acht Personen festgenommen, der Attentäter ist aber weiter auf der Flucht. Die Behörden veröffentlichten neue Fahndungsfotos, auf denen das Gesicht des Mannes klar zu erkennen ist. Er hatte in der Silvesternacht in einer Diskothek in Istanbul 39 Menschen erschossen und soll aus Kirgistan stammen. Nach Informationen der Zeitung "Hürriyet" kämpfte er möglicherweise jahrelang für die Terrormiliz IS in Syrien. Die Dschihadisten haben den Anschlag für sich reklamiert.



Der türkische Ministerpräsident Yildirim bestätigte in Ankara, dass seine Regierung auf eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustands dringt. Darüber werde das Parlament noch in dieser Woche abstimmen. Der Ausnahmezustand gilt seit dem Putschversuch im Juli.