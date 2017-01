Anschlag in Jerusalem Regierung verschärft Maßnahmen gegen IS

Israelische Sicherheits- und Rettungskräfte am Anschlagsort in Jerusalem, an dem ein Mann mit einem LKW in eine Gruppe Soldaten raste. (AFP - Menahem Kanaha)

Israel sieht sich nach den Worten von Ministerpräsident Netanjahu nach dem LKW-Anschlag in Jerusalem einer neuen Bedrohung ausgesetzt.

Beim Besuch von Verletzten in einem Krankenhaus sprach Netanjahu von der Attacke eines einzelnen Attentäters, der von der Terrormiliz Islamischer Staat beeinflusst gewesen sei. Das israelische Sicherheitskabinett beschloss, IS-Anhänger künftig verstärkt ohne Anklage und Befristung in sogenannte "Administrativhaft" zu nehmen, eine von Menschenrechtlern kritisierte Praxis. Die Geheimdienste arbeiten laut Netanjahu daran, potenzielle Einzeltäter früh zu identifizieren.



Ein Palästinenser hatte gestern in Jerusalem einen Lastwagen in eine Gruppe von Soldaten gelenkt. Drei Frauen und ein Mann wurden getötet, der Attentäter selbst erschossen. Inzwischen droht die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel so lange mit neuen Anschlägen, bis die Palästinenser ihre Befreiung erreicht hätten.