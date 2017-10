Neun Tage nach dem Massaker von Las Vegas hat die Polizei weitere Einzelheiten zu der Tat mitgeteilt.

So habe der Attentäter - kurz bevor er das Feuer auf die Besucher eines Konzerts eröffnete - durch die Tür seines Hotelzimmers auf einen Wachmann geschossen und ihn verletzt. Zudem habe er auf einen Kerosintank am nahegelegenen Flughafen von Las Vegas geschossen, erklärte der örtliche Sheriff. Möglicherweise habe er durch eine Explosion die Polizei von sich ablenken wollen. Die Einschusslöcher in dem Tank waren am Samstag entdeckt worden.



Die Beweggründe des Täters sind den Angaben zufolge noch immer völlig unklar. Der 64-jährige hatte 58 Menschen und dann sich selbst erschossen. Mehrere hundert Personen wurden verletzt.