Bei einem Anschlag sind in London mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Auf der London Bridge raste ein Kleinlaster in eine Menschenmenge, im nahegelegenen Borough Market wurden Restaurantgäste mit Messern attackiert. Die britische Premierministerin May sprach von einem brutalen Terroranschlag.

Die Attacke begann am späten Samstagabend auf der London Bridge im Zentrum der Stadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die Täter gegen kurz nach 22 Uhr in einem Lieferwagen mit etwa 80 km/h in eine Gruppe Fußgänger gerast. In ihrem Kleintransporter fuhren sie dann weiter zum wenige hundert Meter entfernten Borough Market gefahren. Dort attackierten die drei Angreifer Menschen in Bars und Restaurants mit Messern.

Die Täter von Sicherheitskräften erschossen - acht Minuten nach Eingang des Notrufs. Laut Polizei wurden bei den Angriffen sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt.

May: Islamismus entschiedener bekämpfen

Nach Angaben von Premierministerin May sind viele Verletzte noch in kritischem Zustand. Sie sagte weiter, die Attentäter hätten Sprengstoffgürtel-Attrappen getragen, um Panik zu verbreiten. Nach den Anschlägen auf der Westminster Bridge und in Manchester sei dies der dritte schwere Angriff innerhalb von drei Monaten.

Die Ideologie des islamistischen Extremismus müsse entschiedener bekämpft werden, erklärte May weiter. Die drei Anschläge hätten zwar nichts miteinander zu tun. Es gebe aber einen neuen Trend, bei dem Terror noch mehr Terror hervorrufe. Man dürfe deshalb nicht länger so tun, als könne alles so weitergehen wie bisher, betonte May. Es gebe zu viel Toleranz für Extremismus. Im Kampf gegen Terroristen forderte sie erneut, das Internet stärker zu überwachen.

Londons Polizei-Chefin Cressida Dick sagte, sie gehe davon aus, dass kein Verdächtiger mehr auf der Flucht sei. Allerdings müsse dies noch ganz sichergestellt werden. Die Angreifer sind laut Polizei bislang nicht identifiziert. Auch zu Hintergründen ist bislang offiziell nichts bekannt. Ein Bekennerschreiben gibt es nicht.

Unterhaus-Wahl soll wie geplant stattfinden

Londons Bürgermeister Khan hat die Bevölkerung nach einer tödlichen Terrorattacke zur Wachsamkeit aufgerufen. Er glaube jedoch, dass London eine der sichersten Städte der Welt sei, erklärte Khan. Die Tat selbst bezeichnete er als eine "gezielte und feigen Attacke" auf Unschuldige.

Der Terroranschlag von London ist seiner Ansicht nach ein Angriff auf den westlichen Lebensstil. Über die Terroristen sagte Khan im Radio BBC 5: "Sie hassen, dass wir am Samstagabend ausgehen. Sie hassen es, dass wir eine Parlamentswahl abhalten."

Wegen des Anschlags setzten fast alle Parteien ihren Wahlkampf aus, nur die rechtspopulistische Ukip-Partei schloss sich dem nicht an. Am Donnerstag wird in Großbritannien ein neues Unterhaus gewählt. Die Wahl soll wie geplant stattfinden.

Trauer und Bestürzung

Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich bestürzt. In einer Erklärung betonte die Kanzlerin, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen" an der Seite Großbritanniens stehe.

US-Präsident Donald Trump verurteilte die Terrorattacke scharf und drückte der britischen Premierministerin May telefonisch sein Beileid aus. Frankreichs Staatspräsident Macron schrieb auf Twitter, Frankreich stehe nach der "neuen Tragödie" an der Seite Großbritanniens. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien, schrieb er. Auch Iran verurteilte den Terrorakt: "Der Anschlag in London und die anderen Anschläge in den letzten Tagen sind ein ernsthaftes Warnsignal", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Ghasemi.

