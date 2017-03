Nach dem Anschlag im Londoner Parlamentsviertel hat die britische Polizei die Identität des Täters festgestellt.

Angaben zu seiner Person werden aber derzeit nicht gemacht. Der für Anti-Terrormaßnahmen zuständige Scotland-Yard-Vizechef Rowley sagte, man gehe davon aus, dass der Mann aus islamistischer Motivation gehandelt habe.



Das vermutet auch der Terrorismusforscher Neumann vom Londoner King's College. Er sagte im Deutschlandfunk, der Anschlag passe in das vom so genannten Islamischen Staat propagierte Muster, wie man es auch schon in Nizza und Berlin gesehen habe. Bekannt hat sich zu dem Anschlag noch niemand.



Der Angreifer tötete gestern vier Menschen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde. Er überrollte mit einem Auto Fußgänger auf der Westminster-Brücke an, durchbrach dann mit seinem Wagen eine Absperrung am Parlament und erstach dort einen Polizisten.



Premierministerin May sprach von einer "kranken und verkommenen" Tat. Sie sagte, Großbritannien werde sich niemals dem Terror beugen.