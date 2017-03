Nach dem mutmaßlichen Terror-Anschlag im Londoner Regierungsviertel ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen.

Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, kamen außer dem Attentäter vier Menschen ums Leben. Etwa 40 Personen hätten Verletzungen erlitten. Weiter hieß es, der Täter sei vom internationalen Terrorismus inspiriert gewesen. Die Ermittler glauben, seine Identität zu kennen, lehnten es aber ab, sich dazu zu äußern. Der Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen gestern Nachmittag zunächst mit einem Auto auf der Westminster Brücke Fußgänger angefahren und mehrere Menschen getötet. Anschließend raste er weiter zum Parlament und durchbrach mit dem Wagen dort eine Absperrung. Er griff einen Polizisten mit einem Messer an und tötete ihn, bevor er selbst erschossen wurde.



Die britische Premierministerin May sprach von einer kranken und verkommenen Tat. Die Bürger würden sich dadurch jedoch nicht unterkriegen lassen. Jeder Versuch, die britischen Werte durch Terror zu besiegen, sei jedoch zum Scheitern verdammt. May betonte im Anschluss an eine Sitzung des Sicherheitskabinetts, dass die zweithöchste Terrorwarnstufe weiter Gültigkeit habe.