Anschlag in London

Der Attentäter von London war den britischen Sicherheitsbehörden bekannt.

Premierministerin May sagte im Parlament, der gebürtige Brite sei vor einigen Jahren Ziel von Ermittlungen des Inlands-Geheimdienstes MI5 in Verbindung mit gewalttätigem Extremismus gewesen. Damals sei er aber als Randfigur eingestuft worden. Vor Mays Rede hatten die Abgeordneten eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von London abgehalten.



Der Attentäter hatte gestern drei Menschen getötet und war anschließend von der Polizei erschossen worden. 29 Menschen wurden verletzt; nach Angaben des Auswärtigen Amtes vermutlich auch eine Deutsche. Die britische Regierung geht davon aus, dass es sich um einen islamistischen Terroranschlag handelte und um die Tat eines Einzelnen. Dagegen erklärte die IS-Terrormiliz im Internet, einer ihrer Kämpfer habe die Operation ausgeführt.



Es gab heute mehrere Razzien, unter anderem in Birmingham. Acht Verdächtige wurden festgenommen. Nähere Angaben wurden nicht gemacht.