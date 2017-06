Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen hat es in Großbritannien einen Terrorangriff gegeben. Die Fakten und die offenen Fragen im Überblick.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren drei männliche Attentäter im Zentrum von London mit einem Kleinlaster offenbar gezielt in eine Fußgägngergruppe gerast. Anschließend stachen sie in einem nahe gelegenen Touristen- und Vergnügungsviertel mit Messern auf Menschen ein.

Anschlag in London - was wir bislang wissen (dpa/DLF)

Der Anschlag auf der London Bridge ereignete sich laut Polizei gegen 22 Uhr (Ortszeit). Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Lieferwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Lastwagen auf etwa 80 km/h beschleunigt, als er in eine Fußgängergruppe gelenkt wurde.

Nach der Tat fährt der Lieferwagen noch einige hundert Meter in das Stadtviertel Borough Market. Dort stoppt der Laster an einer Barriere. Drei mit Messern bewaffnete Attentäter springen aus dem Fahrzeug und attackieren anscheinend wahllos Passanten und die Besucher in den Pubs und Restaurants mit Messern.

Grafik zum Anschlag in London. (picture-alliance/ dpa-infografik)

Etwa acht Minuten nach dem ersten Notruf treffen bewaffnete Sicherheitskräfte ein, die drei Attentäter werden erschossen. Sie tragen Sprengstoff-Westen, die sich bei näherer Untersuchung als Attrappen herausstellen.

Bei den Attacken wurden sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt. Einige Verletzte befinden sich in kritischem Zustand. Bislang gibt es keine Hinweise auf deutsche Opfer. Das Auswärtige Amt wies aber ausdrücklich darauf hin, dass es dafür noch keine absolute Gewissheit gibt und es bis dahin auch noch dauern könne.

Was wir nicht wissen:

Über die Hintergründe ist bislang nichts bekannt ist, die britische Regierung stuft die Tat als "möglichen Terrorakt" ein.

Unklar ist noch, wie viele Menschen von dem Kleintransporter angefahren und verletzt oder gar getötet wurden und wie viele Menschen Opfer der Messerangriffe wurden.

Zur Identität der Attentäter gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Laut Polizei wurden die dreu männlichen Angreifer noch nicht identifiziert. Polizeichefin Dick verneinte die Frage, ob sie die Identität der Verdächtigen kenne. Auch zu möglichen Hintermännern wurde nichts gesagt. Die Polizei ist sich zumindest sicher, dass kein Attentäter mehr auf der Flucht ist. Allerdings läuft die Polizeiaktion im Zentrum der britischen Hauptstadt weiter.

Ein Bekennerschreiben gibt es nicht. Nach Angaben der auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierten Site Intelligence Group wird der Anschlag von IS-Anhängern als Erfolg gefeiert. Die Direktorin der Site-Group, Rita Katz, verwies darauf, dass am Anschlagstag in einer dem IS nahe stehenden Chat-Gruppe Mitglieder aufgefordert worden seien, Zivilisten mit Fahrzeugen, Schusswaffen und Messern zu töten.

3)Earlier today, pro #ISIS channel urged to kill civilians: "Run over them by vehicles" w/ image of truck, gun&knife https://t.co/Dx3tMZQGqZ pic.twitter.com/zpXmMjyAxS — Rita Katz (@Rita_Katz) 3. Juni 2017

Einen direkten Zusammenhang zu den Ende Mai in Manchester und Ende März in London gibt es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht, wird aber auch nicht ausgeschlossen. Premierministerin May sprach nach einer Krisensitzung von einer "bösartigen Ideologie", die hinter den jüngsten Terrorattacken stecke und derzufolge westliche Werte mit dem Islam nicht in Einklang zu bringen seien.

Die britische Premierministerin Theresa May äußert sich zum Anschlag in London. (imago / PA Images)