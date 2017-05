Die Polizei in Manchester glaubt, die Identität des Attentäters zu kennen, der einen Sprengsatz unmittelbar nach einem Popkonzert gezündet hatte. 22 Menschen wurden dabei getötet, viele von ihnen Kinder und Jugendliche. Die Polizei nahm einen Mann in Zusammenhang mit dem Anschlag fest. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Tat für sich.

Der Terror-Anschlag auf ein Popkonzert im britischen Manchester ist nach den Worten von Premierministerin May der schlimmste in der Geschichte der Stadt und Nord-Englands. Neben den 22 Toten hab es nach ihren Angaben 59 Verletzte.

May sagte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in London, dies sei eine neue Kategorie der Feigheit gewesen, ein Anschlag auf Unschuldige. Die Polizei gehe davon aus, dass sie die Identität des Attentäters kenne. Es sei noch unklar, ob der Täter allein gehandelt habe oder ob er in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei.

Die Terrormiliz IS beanspruchte die Tat für sich. Sie teilte über ihr Sprachrohr Amak mit, ein "Soldat" des IS habe eine Bombe platzieren können. In Zusammenhang mit dem Anschlag nahm die Polizei einen 23 Jahre alten Mann fest. Es sei im Süden der Stadt in Gewahrsam genommen worden, hieß es.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23. Mai 2017

Die britische Königin Elisabeth verurteilte die Anschläge. Das ganze Land stehe unter Schock, erklärte sie in einer Mitteilung.

A message from Her Majesty The Queen following the attack in Manchester yesterday. https://t.co/CuaaPmRM1D — The Royal Family (@RoyalFamily) 23. Mai 2017

Wegen des Anschlags haben May und der Oppositionsführer und Labour-Chef Corbyn ihren Wahlkampf für die bevorstehenden Parlamentswahlen im Juni vorläufig ausgesetzt. Der Bürgermeister von Manchester, Burnham, rief für 18 Uhr zu einem Totengedenken auf dem zentralen Albertsquare ein.

Kinder und Jugendliche unter den Opfern

Der Polizeisprecher in Manchester, Hopkins, sagte, es seien auch Kinder und Jugendliche unter den Opfern. Er forderte Augenzeugen der Detonation auf, der Polizei Bilder und Videos zu übermitteln, die zur Tatzeit in der Konzerthalle oder in unmittelbarer Nähe gemacht wurden und die Hinweise über den Tathergang geben könnten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Attentäter bei der Detonantion des offenbar selbstgebauten Sprengsatzes starb. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, ob der Täter Komplizen oder Hintermänner hatte. Inzwischen sind mehr als 400 Beamte im Sondereinsatz in Manchester.

Latest statement on incident at Manchester Arena @CCIanHopkins pic.twitter.com/LDG1wgX2sT — G M Police (@gmpolice) 23. Mai 2017

Offenbar unmittelbar nach dem letzten Song der US-Sängerin Ariana Grande in der Konzertarena von Manchester ereignete sich die Explosion. Augenzeugen berichten, die Menschen seien in Panik aus der Halle gerannt. Unklar ist nach wie vor, ob der Sprengsatz im Foyer der Konzertarena explodierte, wie die Polizei berichtete, oder außerhalb, wie der Veranstalter meldet. Das Gebiet rund um den Veranstaltungsort wurde weiträumig abgesperrt.

Hotline für Hilfesuchende eingerichtet

Ein Sprecher der Polizei von Manchester wandte sich in der Nacht an die Öffentlichkeit und gab unter anderem eine Telefonnummer bekannt, unter der sich Angehörige von möglichen Opfern melden können.

#Manchester explosion @gmpolice statement: 19 dead and around 50 injured in the incident that's currently being treated as terrorism pic.twitter.com/MsKOLMXyCu — Sky News (@SkyNews) May 23, 2017

Anti-Terroreinheiten und die Geheimdienste sind in die Ermittlungen mit einbezogen. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz. Popsängerin Grande wandte sich heute in den frühen Morgenstunden an ihre Fans.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Viele Menschen in Manchester wollten helfen und schlossen sich unter dem Hashtag #roomsformanchester in den sozialen Netzwerken zusammen, um etwa Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Die Polizei evakuierte am Mittag nach einem Zwischenfall vorübergehend das Einkaufszentrum Arndale in Manchester. Zeugen berichteten, sie hätten einen lauten Knall gehört. Inzwischen ist das Einkauszentrum wieder geöffnet. Die Polizei teilte via Twitter mit, dass ein Mann dort festgenommen worden sei. Momentan werde jedoch nicht davon ausgegangen, dass es eine Verbindung zum Anschlag auf das Konzert gebe.

In der Hauptstadt London wurde der zentrale Busbahnhof an der Victoria Station zeitweise evakuiert, nachdem dort ein verdächtiges Paket gefunden worden war. Mehrere Straßen im Umkreis wurden gesperrt. Die Polizei konnte nach eigenem Bekunden aber nichts Verdächtiges entdecken. Die Sicherheitsmaßnahmen in der britischen Hauptstadt wurden erhöht. Die Flaggen in Downing Street No. 10 wehen auf Halbmast.

Im Ausland löste die Tat Trauer und Bestürzung aus. Befreundete Regierungen sagten Großbritannien ihre Unterstützung.

(tep/hba/mg)