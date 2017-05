Führende Politiker weltweit haben den Anschlag auf das Popkonzert in Manchester verurteilt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sicherte Großbritannien den Beistand des Militärbündnisses zu. Auch die Bundesregierung versprach Großbritannien Unterstützung. US-Präsident Trump bezeichnete die Täter als "bösartige Verlierer".

Mit Bestürzung und Mitgefühl reagierten viele befreundete Regierungen, unter anderem drückten Frankreichs Präsident Macron und der kanadische Regierungschef Trudeau ihre Bestürzung und Anteilnahme aus. Macron sagte, Frankreich setzte "alle Mittel der Zusammenarbeit" in Bewegung, um Großbritannien im Antiterrorkampf zu unterstützen.

Der russische Präsident Putin sprach von einem zynischen und unmenschlichen Verbrechen. US-Präsident Trump nannte Terroristen wörtlich "bösartige Verlierer". Er begründete diese Wortwahl folgendermaßen: "Ich werde sie nicht 'Monster' nennen, denn das würden sie mögen, diesen Namen würden sie mögen. Ich werde sie von jetzt an 'Verlierer' nennen, denn das ist es, was sie sind."

Im Vatikan nannte Papst Franziskus den Anschlag eine "barbarischen Attacke" und einen "sinnlosen Akt der Gewalt". Franziskus sei tief betrübt gewesen, als er von den Verletzungen und dem tragischen Verlust von Menschenleben in Manchester erfahren habe, teilte sein Sprecher mit. In Rom und auch in anderen Städten werden wegen des Anschlags die Sicherheitskonzepte überpüft.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sicherte Großbritannien den Beistand des Militärbündnisses zu.

My thoughts are w/ the young people & all affected in barbaric #Manchester attack. #NATO stands with the UK in the fight against terrorism.