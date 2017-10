Im Gedenken an die Opfer des Anschlags in der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat der UNO-Sicherheitsrat in New York eine Schweigeminute eingelegt.

Bei dem Attentat wurden am Samstag mehr als 300 Menschen getötet und fast 400 verletzt, zahlreiche weitere werden noch vermisst. Die somalische Regierung hat die radikalislamische Extremistengruppe Al-Shabaab für den Anschlag verantwortlich gemacht. Diese hat sich bislang aber nicht dazu bekannt.