Anschlag in Paris

Bei dem Anschlag in Paris ist auch eine Deutsche verletzt worden.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, die Frau habe sich zufällig am Tatort aufgehalten. Ihre Verletzungen seien ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Bei dem Anschlag hatte ein Mann gestern Abend einen Polizisten erschossen und zwei weitere Beamte verletzt. Anschließend wurde er von Sicherheitskräften getötet. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.



Inzwischen hat Frankreich seine Sicherheitsmaßnahmen noch einmal überarbeitet. Premierminister Cazeneuve erklärte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, zur Wahl am Sonntag würden mehr als 50.000 Polizisten und alle Spezialeinheiten eingesetzt, um den Schutz der Bürger zu gewährleisten. Er rief dazu auf, sich nicht von der Terrorgefahr einschüchtern zu lassen.