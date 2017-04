Nach dem Anschlag auf Polizisten in Paris haben mehrere Präsidentschaftskandidaten ihre letzten Kundgebungen vor dem ersten Wahlgang abgesagt.

Der sozialliberale Kandidat Macron teilte mit, er habe entschieden, die für heute geplanten Auftritte in Rouen und Arras im Norden des Landes zu streichen. Die Terroristen wollten die Demokratie stören. Man müsse sich dem mit Ruhe und Entschlossenheit entgegenstellen. In Paris berät der Nationale Sicherheitsrat über die Lage. - Auf den Champs-Elysées hatte ein Mann gestern Abend mit einem Sturmgewehr auf Polizisten geschossen. Er tötete einen Beamten, bevor er selbst erschossen wurde. Zwei weitere Polizisten und eine Touristin wurden verletzt. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat den Angreifer nach eigenen Angaben identifiziert, nannte aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details. Am Sonntag findet die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt.