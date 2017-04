Der Sprengsatz in der U-Bahn von St. Petersburg war besonders grausam. Wer den Sprengstoff noch mit scharfen Eisenteilen versieht, zielt nicht nur auf viele Opfer, sondern will besonders schwere Verletzungen zufügen. Dieser Umstand und der Ablauf des Anschlags deuten auf einen islamistischen Hintergrund hin.

In Russland kann das IS bedeuten, es kann aber auch zurückgehen auf islamistische Gruppen in Tschetschenien oder Dagestan. Das gilt selbst dann noch, wenn der IS die Verantwortung für die Taten übernehmen würde. Näheres wird man erst wissen, wenn die Täter gefasst sind. Gegen den IS aus Syrien spricht, dass es kein Selbstmordattentat war. Die Bomben wurden offenkundig in den U-Bahnen abgestellt, eine explodierte ohne Täterbegleitung, die andere gar nicht, wie auch jene des Bonner Bahnhofbombers, der heute zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

IS stark auf Kampf gegen westliche Koalition eingestellt

Also tragen wir zusammen, welche Erkenntnisse wir haben: Zwei der in den letzten Stunden geäußerten Hinweise erscheinen zu kurz gesprungen: Dass Russland sich am Krieg gegen den IS in Syrien beteiligt, könnte nach der Auffassung vieler ein Grund für einen solchen Anschlag sein. Dann würde der IS demonstrieren, dass er nach Paris, Brüssel, Berlin und London auch in Petersburg zuschlagen kann. Andererseits hat sich der IS wegen des Kriegs in Syrien und dem Irak sehr stark auf den Kampf gegen die westliche Koalition eingestellt.

Ob in diese Strategie nun auch ein Anschlag in Russland passt, darf hinterfragt werden. Auch der Verweis auf den in einem Vierteljahr stattfinden Fußball-Con-Fed-Cup, die Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, ist wohl zu weit hergeholt. Da ist noch zu viel Zeit bis zum Ereignis, und mittlerweile scheinen die Terrorplaner ja erkannt zu haben, dass sportliche Großereignisse so gut abgesichert sind, dass Anschläge darauf kaum wirksam sein können.

Terror in U-Bahn-Stationen und auf Märkten ist wirksamer

In Paris im November 2015 hat der IS versucht, ein Fußballspiel anzugreifen - die Täter sind nicht ins Stadion gekommen. Die Terroristen brauchen diese Großereignisse nicht. Dort haben sie ihr Ziel schon erreicht, sie werden so stark abgesichert, dass damit temporäre Einschränkungen der Freiheit westlicher Gesellschaften verbunden sind.

Der Terror in U-Bahn-Stationen, auf Märkten oder auf Flughäfen ist da wirksamer, er erschreckt die Menschen noch mehr. Daher deutet viel darauf hin, dass die unruhige Lage im Nordkaukasus, wo es immer wieder Anschläge gibt, nach Petersburg geschwappt ist, auch, weil sich dort Präsident Putin heute aufgehalten hat. Das Angriffsziel Petersburg ist neu, in Moskau gab es vor sieben Jahren den letzten Anschlag.

So findet dieser Anschlag eher Gründe im Zusammenleben der Russen und Tschetschenen, hat damit auch einen islamistischen Hintergrund. Aber wir haben da noch keine Gewissheit, es sind Wahrscheinlichkeiten. Aber die fatale Wirkung auf Menschen in einer U-Bahn überall in der Welt hat er dennoch.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.