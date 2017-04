Nach dem Bombenanschlag im russischen Sankt Petersburg ist die Zahl der Toten auf elf gestiegen.

45 Verletzte werden nach Angaben des staatlichen Anti-Terror-Komitees in Krankenhäusern behandelt. Die Sicherheitsbehörden ermitteln inzwischen wegen Terrorverdachts. Zwei Personen wurden nach Informationen der Nachrichtenagentur Interfax zur Fahndung ausgeschrieben.



Die Bombe war am frühen Nachmittag in einem U-Bahn-Wagon explodiert. Interfax berichtet unter Berufung auf Ermittlerkreise, ein Selbstmord-Attentäter habe die in einem Rucksack versteckte Splitterbombe gezündet. Es soll sich um einen 23-jährigen Mann aus Zentralasien mit Verbindungen zu radikal-islamistischen Kreisen handeln. In einer anderen U-Bahn-Station wurde eine weitere Bombe entdeckt und entschärft. Russlands Präsident Putin, der sich zum Zeitpunkt des Anschlags in Sankt Petersburg befand, legte am Ort des Attentats Blumen nieder und sprach mit Ermittlern.



Bundeskanzlerin Merkel verurteilte den Anschlag in einem Kondolenzbrief an Putin als barbarisch. UNO-Generalsekretär Guterres drückte den betroffenen Familien sein Mitgefühl aus. US-Präsident Trump nannte den Anschlag eine "schreckliche Sache".