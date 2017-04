Die schwedischen Ermittler sind sich zunehmend sicher, dass sie den Lkw-Attentäter von Stockholm gefasst haben. Es gebe keine Hinweise, dass sie die falsche Person festgenommen hätten, teilten die Behörden mit. Es handelt sich demnach um einen 39 Jahre alten Mann aus Usbekistan.

Die Ermittler bestätigten damit entsprechende Medienberichte. Die Sicherheitspolizei habe im vergangenen Jahr Informationen über den Verdächtigen gehabt. Die Angaben hätten sich aber nicht bestätigen lassen. Medien hatten zuvor über Verbindungen zur Terrormiliz IS spekuliert.

Der Verdächtige selbst äußerte sich laut Polizei bislang nicht zu den Vorwürfen. Der Mann steht unter Terror- und Mordverdacht. Er wird bis Dienstagmittag eine Anhörung bekommen oder freigelassen. Die schwedische Polizei hatte am Vormittag erklärt, der Festgenommene sei "wahrscheinlich" der Fahrer des gestohlenen Lastwagens. Sie schließt allerdings nicht aus, dass an dem Anschlag mehrere Täter beteiligt waren.

Möglicherweise Sprengstoff gefunden

Im Lastwagen ist laut einem Bericht des Fernsehsender TV4 eine Tasche mit Sprengstoff gefunden worden. Hierzu erklärten die Ermittler, im Führerhaus sei etwas gefunden worden, "das dort nicht hingehörte". Man könne aber noch nicht sagen, ob es sich bei dem Fund um eine brennbare Substanz handele. Das sollen weitere Untersuchungen klären.

Blumen liegen nahe des Anschlagsorts in Stockholm. (dpa-Bildfunk / AP / Markus Schreiber)

Vier Menschen getötet

Am Freitag war ein gestohlener Lastwagen im Zentrum von Stockholm in eine Menschenmenge gesteuert worden. Vier Menschen wurden getötet, 15 weitere verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Brauerei-Kleinlaster von einem maskierten Mann gestohlen worden. Um kurz vor 15 Uhr raste er zunächst auf der zentralen Stockholmer Einkaufsstraße Drottninggatan in eine Menschenmenge und dann in das Einkaufszentrum "Åhléns City".

Der Lastwagen war in der Nacht zu Samstag abgeschleppt worden. Der Tatort und die Umgebung blieben bis auf weiteres abgesperrt. Nachdem der U-Bahn- und Zugverkehr in Stockholm stundenlang stillgestanden hatte, rollten am frühen Morgen wieder Züge aus den Bahnhöfen. Wegen des Anschlags seien aber viele Bahnen verspätet, warnten die Verkehrsbetriebe.

Gedenken vor der schwedischen Botschaft in Helsinki (dpa/PA/MARKKU ULANDER)

Für die Opfer des Lkw-Anschlags in Stockholm soll es am Montagmittag eine Gedenkfeier und eine landesweite Schweigeminute geben. Das kündigte Schwedens Ministerpräsident Löfven an. Er hatte am Vormittag einen Strauß roter Rosen in der Nähe des Tatorts niedergelegt.

