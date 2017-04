Die schwedische Polizei hat weitere Hinweise darauf, dass der gestern festgenommene Mann der LKW-Attentäter von Stockholm ist.

Auf einer Pressekonferenz in der schwedischen Hauptstadt hieß es, bisher lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, die falsche Person gefasst zu haben. Es handele sich bei dem Verdächtigen um einen 39-Jährigen Usbeken. Einzelheiten zu den neuen Erkenntnissen der Ermittler wurden nicht mitgeteilt. Nach wie vor werde überprüft, ob es weitere Verdächtige gebe.



Bei dem Anschlag gestern waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Der LKW war von dem Täter während einer Lieferfahrt gestohlen worden. Der Mann fuhr mit dem Lastwagen dann in eine Menschenmenge in der Fußgängerzone und kam im Eingang eines Kaufhauses zum stehen.



Schwedens Ministerpräsident Löfven hat für morgen eine Schweigeminute sowie eine Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags angekündigt. Er hatte am Mittag Blumen am Tatort in der Stockholmer Innenstadt niedergelegt.