In Stockholm sind bei einem mutmaßlichen Terroranschlag zahlreiche Menschen verletzt und mindestens drei getötet worden.

In einer zentralen Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt raste der Täter mit einem gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus. Premierminister Löfven sagte, Schweden sei angegriffen worden, alles deute auf einen Terrorakt hin. Die Regierung in Berlin bekundete ihre Solidarität mit Schweden. Bundesinnenminister De Maizière erklärte, die Gedanken und ein tiefes Mitgefühl seien bei jenen, die so jäh aus dem Leben gerissen wurden und bei ihren Angehörigen.



Reporter vor Ort berichteten von einem Brand und völligem Chaos. Fernsehsender zeigten Bilder von dichtem Rauch, der über dem Anschlagsort stand. Die Bevölkerung wurde gebeten, in geschlossenen Räumen zu bleiben und sich vom Zentrum fernzuhalten. Medienberichten zufolge wurde das Personal des Universitätsklinikums bei Stockholm in Alarmbereitschaft versetzt. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Das Parlamentsgebäude wurde abgeriegelt, der Hauptbahnhof evakuiert. Züge und U-Bahnen im Zentrum von Stockholm stehen still.