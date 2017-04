Nach dem Angriff mit einem Laster in Stockholm hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen gefasst. Der Mann wurde offiziell "terroristischer Straftaten durch Mord" beschuldigt. Er soll den Lkw gesteuert haben, durch den vier Menschen getötet und 15 verletzt wurden.

Staatsanwalt Ihrman teilte mit, der nicht näher bezeichnete Verdächtige werde bis Dienstagmittag eine Anhörung bekommen oder freigelassen. Die schwedische Polizei erklärte, der verhaftete Mann sei "wahrscheinlich" der Fahrer des gestohlenen Lastwagens. Sie schloss aber nicht aus, dass es noch weitere Festnahmen geben könnte.

Ein Polizeisprecher betonte aber auch, dass die Ermittler keine Hinweise darauf hätten, dass eine weitere Gefahr für die Allgemeinheit besteht. Der Verdächte war in einem Vorort der schwedischen Hauptstadt gestellt worden.

Täter aus Usbekistan?

Die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtet, dass es sich bei der verhafteten Person um einen 39-Jährigen aus Usbekistan handelt, der Verbindungen zur Terrormiliz IS haben soll. Der schwedische Sender SVT hatte zuvor auch über eine zweite Festnahme berichtet. Das wollte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur aber nicht bestätigen.

Im Lastwagen ist laut einem Bericht des Fernsehsender TV4 auch Sprengstoff gefunden worden. Der Sender berichtet, dass das Material in einer Tasche im Lastwagen entdeckt wurde. Das ist bisher aber nicht bestätigt.

Blumen liegen nahe des Anschlagsorts in Stockholm. (dpa-Bildfunk / AP / Markus Schreiber)

Vier Menschen getötet

Am Freitag war ein gestohlener Lastwagen im Zentrum von Stockholm in eine Menschenmenge gesteuert worden. Vier Menschen wurden getötet, 15 weitere verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Brauerei-Kleinlaster von einem maskierten Mann gestohlen worden. Um kurz vor 15 Uhr raste er zunächst auf der zentralen Stockholmer Einkaufsstraße Drottninggatan in eine Menschenmenge und dann in das Einkaufszentrum "Åhléns City".

Der Lastwagen war in der Nacht zu Samstag abgeschleppt worden und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der Tatort und die Umgebung blieben bis auf weiteres abgesperrt. Nachdem der U-Bahn- und Zugverkehr in Stockholm stundenlang stillgestanden hatte, rollten am frühen Morgen wieder Züge aus den Bahnhöfen. Wegen des Anschlags seien aber viele Bahnen verspätet, warnten die Verkehrsbetriebe.

Gedenken vor der schwedischen Botschaft in Helsinki (dpa/PA/MARKKU ULANDER)

Am Freitagabend hatten Tausende zu Fuß nach Hause gehen müssen. Viele Stockholmer boten den Menschen, die außerhalb der Stadt wohnten, eine Unterkunft an. Auf diese Solidarität könne Schweden stolz sein, sagte Regierungschef Löfven. An den oder die mutmaßlichen Täter gerichtet hatte der Sozialdemokrat zuvor gesagt: "Ihr könnt nicht über unser Leben bestimmen. Ihr werdet niemals gewinnen."

(tep/hba)