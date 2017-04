Der mutmaßliche Attentäter von Stockholm, Akilov, soll seit Februar im Fokus der usbekischen Behörden gestanden haben.

Die Nachrichtenagenturen Reuters und Interfax berichten unter Berufung auf Justizquellen in Taschkent, der 39-jährige Usbeke habe auf einer Liste mutmaßlicher religiöser Extremisten gestanden. Laut Reuters soll Akilov zudem 2015 vergeblich versucht haben, nach Syrien zu reisen. Die schwedische Sicherheitspolizei wollte die Berichte nicht kommentieren.



Bei dem Anschlag mit einem Lastwagen waren am Freitag in Stockholm vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Akilov hat die Tat gestanden. Schwedens Regierung kündigte an, das Anti-Terror-Gesetz zu verschärfen. Künftig solle bereits die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation strafbar sein.