Wer in diesen Tagen Vertretern der Sicherheitsbehörden gegenübersitzt, schaut in besorgte Gesichter. Das von Verfassungsschützern und Geheimdienstlern immer wieder beschriebene Grundrauschen in der dschihadistischen Szene ist deutlich lauter geworden. Die Hinweise auf mögliche Anschläge werden häufiger und konkreter. Immer wieder machen Festnahmen und Razzien Schlagzeilen.

Dabei agiert der IS oder seine Anhänger mit ganz unterschiedlichen Angriffsformen. Der einfache Einzeltäter, der in Franken im Herbst Anschläge ausführte, ist das eine Extrem. Die Gruppe, die gleich an mehreren Punkten angreift, steht auf der anderen Seite.

Paris im November 2015, Brüssel heute vor einem Jahr und jetzt wohl London, wenngleich wir da noch vorsichtig sein müssen – da ist noch nicht alles klar. Die Handschrift ist nur recht eindeutig. Die Angriffe werden auch gegen Länder mit ganz unterschiedlicher polizeilicher Ausbildung und Ausrüstung geführt.

Paris im November 2015, das war ein Angriff auf eine Polizei, die auf einen Dreifachanschlag nicht vorbereitet war. Die belgische Polizei heute vor einem Jahr war sogar sehr schwach in der Bekämpfung, vor allem in der Voraufklärung von Anschlagsplänen.

Die britische Polizei hat eine leidvolle Erfahrung mit Terroranschlägen, weswegen man davon ausgehen kann, dass diese eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Die immer wieder durchgeführten Razzien und erfolgten Festnahmen in Deutschland zeigen, dass die Sicherheitsdienste hier die Szene sehr intensiv im Blick haben.

Das hilft vielleicht, aber es kann Anschläge dieser Art auch nicht hundertprozentig sicher verhindern, darüber muss man sich im Klaren sein.

Die verschiedenen Tatländer gehören zum Konzept

Die verschiedenen Tatländer gehören zum Konzept: Wir können überall wirksam angreifen, wollen die Dschihadisten sagen. Und die Waffen: Vom Auto – gleich welcher Größe -, das in Menschenansammlungen rast, über die Maschinenpistole bin hin zum einfachen Messer wird alles zur Waffen, was ein Dschihadist in die Hand bekommt.

Das alles ist für Europa gefährlicher geworden, seitdem der IS in seinem eigentlichen Kampfgebiet nicht mehr so erfolgreich ist. Dabei ist der Plan, in den Staaten, die sich an der Anti-IS-Koalition beteiligen, die Entschlossenheit zu diesem Kampf zu schwächen und damit im eigentlichen Kerngebiet wieder Oberwasser zu bekommen, in den letzten Jahren immer gescheitert.

Das politische Ziel erreichen sie also nicht, im Gegenteil, davon entfernen sie sich immer weiter. Was bleibt, ist das pure Verbreiten von Terror. Jeder soll überall mit der Gefahr leben, in der Plastiktüte des Nebenmanns kann ebenso eine Waffe stecken wie sich das Auto, das auf einen Platz zufährt, zu einer solchen werden kann.

Das Gefühl darf sich nicht in unseren Köpfen festsetzen. Wir müssen aufmerksam sein, aber nicht ängstlich. Wir dürfen den Terroristen in zweierlei Hinsicht nicht das Feld überlassen: nicht in unseren Köpfen und nicht in unserer Lebensweise.

Täten wir das nicht, hätten sie gewonnen. Und dann fängt die hohe Verantwortung der Sicherheitsbehörden an, die die nötige politische Unterstützung in diesen Jahren dringend für ihre Arbeit brauchen.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.