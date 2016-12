Anschlag von Berlin Haftbefehl gegen Tunesier Anis Amri

Eine Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft. Gegen den flüchtigen 24-jährigen Tunesier Anis Amri wurde Haftbefehl erlassen. (dpa picture alliance / Franziska Kraufmann)

Nach dem Anschlag in Berlin hat die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen den gesuchten Tunesier Anis Amri erwirkt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand müsse man davon ausgehen, dass der 24-Jährige den Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gesteuert habe, sagte eine Sprecherin in Karlsruhe. Die Ermittler hätten seine Fingerabdrücke am Fahrzeug gefunden. Zudem teilte sie mit, in Nordrhein-Westfalen und Berlin habe es Durchsuchungen an mehreren Orten gegeben, an denen sich der Tatverdächtige zu früheren Zeitpunkten aufgehalten haben solle. Medienberichten zufolge stürmte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei im Berliner Stadtteil Moabit ein Gebäude eines Moschee-Vereins. Es soll Treffpunkt von gewaltbereiten Salafisten sein.



Bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am Montagabend kamen zwölf Menschen ums Leben. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung gelten derzeit noch zwölf Personen als schwerverletzt, 30 konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.