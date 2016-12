Anschlag von Berlin Suche nach möglichen Unterstützern von Anis Amri

Ein Bild aus einem Propagandavideo, in dem angeblich Anis Amri der Terrororganisation IS die Treue schwört. (AP)

Nach der Tötung des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri konzentrieren sich die Sicherheitsbehörden auf die Suche nach möglichen Komplizen.

Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Münch, kündigte an, dass auch über Weihnachten eine "dreistellige Zahl von Ermittlern" an dem Fall arbeiten werde. Laut Generalbundesanwalt Frank geht es um die Frage, ob Amri Unterstützer oder Mitwisser hatte. Zudem soll geklärt werden, ob die Waffe, die er in Italien bei sich trug, auch in Berlin benutzt wurde. Laut dem Magazin "Der Spiegel" wurde inzwischen auch das Handy des Verdächtigen gefunden, das nun ebenfalls ausgewertet werde. - Amri wurde gestern während einer Polizeikontrolle nahe Mailand erschossen.