Nach dem Anschlag auf die Spieler von Borussia Dortmund warnt der Bund Deutscher Kriminalbeamter vor einer zu frühen Festlegung auf ein islamistisches Tatmotiv.

Das wäre zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen ein Kardinalfehler, sagte der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende des Verbands, Fiedler, im Deutschlandfunk. Er gehe fest davon aus, dass unter anderem auch in Richtung möglicher rechtsextremer Täter weiter ermittelt werde, betonte Fiedler.



Der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Heveling, forderte ein neues Sicherheitskonzept für große Fußballspiele. Die Routen der Spieler und das gesamte Umfeld müssten stärker einbezogen werden, meinte der CDU-Politiker in der "Rheinischen Post". Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, rief zu Solidarität über Religionsgrenzen hinweg auf. Es sei schockierend, zu welch mörderischen Methoden Verbrecher griffen, um einen Keil in die Gesellschaft zu treiben und die Angst vor Muslimen weiter zu schüren, meinte Mazyek.



Nach dem Anschlag mit zwei Verletzten wurde gestern ein 25-jähriger mutmaßlicher Islamist vorläufig festgenommen.