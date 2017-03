In London haben sich zahlreiche Menschen auf dem Trafalgar Square versammelt, um der Opfer des gestrigen Anschlags zu gedenken.

Bürgermeister Khan forderte die Londoner auf, gemeinsam für ihre Werte einzustehen. Innenministerin Rudd erklärte, Großbritannien werde den Terrorismus besiegen. Auch in Berlin gedachten Menschen der Opfer. Das Brandenburger Tor wurde in den Farben der britischen Flagge angestrahlt. In New York verurteilte der UNO-Sicherheitsrat den Anschlag, bei dem ein Attentäter drei Menschen getötet hatte, bevor er selbst erschossen wurde. 40 Menschen wurden verletzt. Der britische Außenminister Johnson erklärte in New York, ein Anschlag auf London sei zugleich ein Anschlag auf die Welt. Er forderte Internetprovider und Betreiber Sozialer Medien auf, Terrorpropaganda in ihren Netzen zu verhindern.



Der Angreifer war ein 52-jähriger vorbestrafter Brite. Nach Einschätzung der Behörden war er vom internationalen Terrorismus beeinflusst. Der sogenannte Islamische Staat hat den Anschlag für sich beansprucht.