Der Angreifer von London, Masood, hat nach Erkenntnissen der Ermittler keinerlei direkte Verbindungen zur Terrormiliz IS oder zur Al-Kaida unterhalten.

Es fehlten Hinweise darauf, dass der Mann seine Tat mit anderen Personen abgesprochen habe, teilte die Anti-Terrorbehörde am Abend in London mit. Allerdings habe Masood offensichtlich Interesse an den Aktivitäten von Extremisten gehabt. Er hatte vergangene Woche mit seinem Wagen im Regierungsviertel der britischen Hauptstadt mehrere Menschen niedergefahren und dabei drei von ihnen getötet. Anschließend erstach er einen Polizisten, bevor er selbst erschossen wurde. Die IS-Miliz hatte den Anschlag für sich reklamiert.