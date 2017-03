Bei Razzien nach dem Anschlag von London hat die britische Polizei nach eigenen Angaben acht Terrorverdächtige festgenommen.

Alle Festgenommenen würden verdächtigt, Anschläge geplant zu haben, erklärten die Ermittler. Mehrere hundert Polizisten seien noch in weiteren Durchsuchungsaktionen im Einsatz, außer in London auch in Birmingham und in Wales.



Auf dem Trafalgar Square in London gedachten am Abend mehrere hundert Menschen der Opfer des Anschlags. Bürgermeister Khan forderte die Londoner auf, gemeinsam für ihre Werte einzustehen. Der UNO-Sicherheitsrat in New York verurteilte den Anschlag. In Berlin wurde das Brandenburger Tor in den Farben der britischen Flagge angestrahlt.



Ein 52-jähriger gebürtiger Brite hatte gestern im Zentrum Londons drei Menschen getötet, bevor er selbst erschossen wurde. 40 Menschen wurden verletzt. Zwei von ihnen befinden sich noch in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Der sogenannte Islamische Staat hat den Anschlag für sich beansprucht.