Zwei Tage nach dem Terroranschlag im Zentrum von London haben die britischen Sicherheitsbehören ihre Ermittlungen intensiviert.

Nach Angaben von Scotland Yard sind elf Wohnungen durchsucht und rund 3.500 Zeugen befragt worden. Außerdem hat die Polizei zwei weitere Personen festgenommen. Damit sind inzwischen neun Menschen in Gewahrsam. Der Anti-Terrorbeauftragte Rowley erklärte in London, die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Frage, ob Mittäter existierten. Der zum Islam übergetretene britische Attentäter passe mit seinen 52 Jahren nicht in das Schema früherer islamistischer Attentäter, die jünger als 30 Jahre waren. Die Terrormiliz IS hatte die Tat für sich reklamiert.