Geistliche mehrerer Religionsgemeinschaften in Großbritannien haben gemeinsam der Opfer von London gedacht.

Sie hielten eine Schweigeminute vor der Westminster Abbey ab. Die Vertreter der sunnitischen sowie schiitischen Muslime verurteilten den Anschlag als schändliche Tat. London stehe vereint angesichts des Terrors. An der Zeremonie nahmen auch der Erzbischof von Canterbury, der Oberrabiner des Commonwealth und ein Vertreter der katholischen Kirche teil. - Die britischen Sicherheitsbehörden nahmen unterdessen zwei weitere Personen fest. Damit sind nun neun Menschen in Gewahrsam. Nach Angaben von Scotland Yard wurden zahlreiche Wohnungen durchsucht und rund 3.500 Zeugen befragt. Bei dem Anschlag im Zentrum von London starben fünf Menschen, darunter der Attentäter. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat.