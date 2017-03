Nach dem Anschlag von London hat die Polizei zwei weitere Personen festgenommen.

Der Anti-Terrorbeauftragte Rowly sagte in der Hauptstadt, damit seien inzwischen neun Personen in Gewahrsam, die möglicherweise mit dem Anschlag in Verbindung stünden. Rowly machte zudem neue Angaben zum Namen des bei dem Attentat getöteten Angreifers. Dessen Geburtsname sei Adrian Russell Ajao. Er bat die Öffentlichkeit um Informationen zu dem gebürtigen Briten. Unmittelbar nach dem Anschlag war der Name des Attentäters noch als Khalid Masood angegeben worden. Möglicherweise hatte er diesen nach seinem Übertritt zum Islam angenommen. Unterdessen stieg die Zahl der Toten auf fünf. Ein 75-Jähriger sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Weitere Verletzte befänden sich noch in kritischem Zustand. Auf dem Trafalgar Square gedachten gestern Abend tausende Menschen der Opfer. Bürgermeister Khan forderte die Briten auf, gemeinsam für ihre Werte einzustehen.