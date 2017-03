Nach dem Anschlag von London ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen.

Ein Verletzter starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. In verschiedenen Städten des Landes laufen weitere Anti-Terror-Einsätze. Bisher wurden acht Personen festgenommen. Die Ermittler verdächtigen sie, weitere terroristische Taten geplant zu haben. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den Anschlag. Der britische Außenminister Johnson erklärte in New York, ein Anschlag auf London sei zugleich ein Anschlag auf die Welt. Auf dem Trafalgar Square gedachten am Abend mehrere hundert Menschen der Opfer. Bürgermeister Khan forderte die Londoner auf, gemeinsam für ihre Werte einzustehen. In Berlin wurde das Brandenburger Tor in den Farben der britischen Flagge angestrahlt.