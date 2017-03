Nach dem Anschlag von London ist die Zahl der Toten auf fünf gestiegen.

Ein 75-Jähriger sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Weitere Verletzte befänden sich noch in kritischem Zustand. Auf dem Trafalgar Square gedachten am Abend tausende Menschen der Opfer. Bürgermeister Khan forderte die Bürger auf, gemeinsam für ihre Werte einzustehen. Die Londoner würden sich niemals vom Terror einschüchtern lassen, sagte er.



In verschiedenen britischen Städten gab es weitere Anti-Terror-Einsätze. Bisher wurden acht Personen festgenommen. Die Ermittler verdächtigen sie, terroristische Taten geplant zu haben.



Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den Anschlag. Der britische Außenminister Johnson erklärte in New York, ein Anschlag auf London sei zugleich ein Anschlag auf die Welt. In Berlin wurde als Zeichen der Solidarität das Brandenburger Tor in den Farben der britischen Flagge angestrahlt.