Drei Tage nach dem Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Sankt Petersburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Wie der russische Geheimdienst FSB mitteilte, wurde die Person bei einem Spezialeinsatz am Samstag gefasst und wird nun vernommen. Details wurden nicht bekannt. Bei der Explosion waren am Mittwoch 13 Menschen verletzt worden. Der selbstgebaute Sprengsatz war in einem Schließfach des Supermarktes platziert worden. Die Detonation ereignete sich, als viele Russen wegen der Vorbereitungen für den Jahreswechsel und das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar unterwegs waren.



Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat für sich reklamiert. Der russische Präsident Putin kündigte in der Folge ein härteres Vorgehen gegen Terroristen an und wies den Geheimdienst an, in Gefahrensituationen - so wörtlich - keine Gefangenen zu machen, sondern die Täter sofort zu liquidieren.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.