Zwei Tage nach dem Lkw-Anschlag mit vier Toten in der Stockholmer Innenstadt haben schwedische Medien den mutmaßlichen Attentäter als Rakhmat Akilov identifiziert.

Nach Recherchen von Expressen ist Akilov im Umgang mit Sprengstoffen ausgebildet. In einem Vorstellungsgespräch für eine Anstellung bei einem Bauunternehmen habe er gesagt, er habe Spezialwissen in dem Bereich. In den vergangenen Jahren hat Akilov als Asbest-Sanierer in der Region Stockholm gearbeitet.



Die Polizei hatte am Nachmittag bekanntgegeben, dass es sich bei dem 39-Jährigen Usbeken um einen abgelehnten Asylbewerber mit Sympathien für den IS handle. Er hat demnach im Jahr 2014 Asyl in Schweden beantragt. Sein Antrag sei im Juni 2016 abgelehnt worden. Anschließend habe die Migrationsbehörde seine Ausweisung beschlossen. Der Verdächtige wurde seit Anfang 2017 polizeilich gesucht, nachdem er das Land nicht verlassen hatte. Er hat nach Angaben der Polizei Sympathien mit der Terrormiliz IS bekundet.



Der Geheimdienst Säpo bestätigte Expressen und Aftonbladet, dass sowohl Säpo selbst als auch die schwedische Polizei den 39-Jährigen seit Längerem auf dem Radar hatten. Laut Aftonbladet hatte Akilov Propagandafilme des IS auf seiner Facebookseite, und Bilder mit "Gefällt mir" markiert, die Sekunden nach der Explosion beim Boston Marathon 2013 geschossen wurden. Nach Angaben eines Freundes habe der vierfache Vater Akilov aber nie über Politik oder Religion gesprochen, sondern nur darüber, Geld an seine Familie zu schicken. Anfang 2017 habe er dann jedoch seinen Job verloren und seinem Freund mitgeteilt, er würde "nur rauchen und schlafen".



Akilov lebte laut "Aftonbladet" in einer Wohnung in einem südlichen Vorort. In dieser Wohnung habe er sich Stunden vor dem Anschlag aufgehalten.