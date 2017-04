Die usbekische Regierung behauptet, dass sie im Vorfeld des Anschlags in Stockholm vor dem mutmaßlichen Attentäter gewarnt hat.

Außenminister Kamilow sagte Journalisten in Taschkent, die usbekischen Sicherheitsbehörden hätten eine westliche Nation darüber in Kenntnis gesetzt, dass Rachmat Akilow von der IS-Terrormiliz rekrutiert worden sei. Die Informationen hätten an Schweden weitergereicht werden sollen - von welchem westlichen Land, sagte Kamilow nicht.



Der Usbeke Akilow hat nach Angaben seines Anwalts gestanden, vor einer Woche mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast zu sein. Dabei wurden vier Menschen getötet. Akilow war 2014 nach Schweden gekommen und hatte sich seiner Abschiebung entzogen.