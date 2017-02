Anschlag vor 16 Jahren Mutmaßlicher Düsseldorfer Attentäter festgenommen

BKA- und Polizeibeamte suchen im Juli 2000 nach Spuren am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn. (picture-alliance / dpa / Gero Breloer)

Mehr als 16 Jahre nach einem Rohrbombenanschlag in Düsseldorf ist der mutmaßliche Attentäter gefasst.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 50-Jährige in der Nachbarstadt Ratingen festgenommen. Ihm wird versuchter Mord in 12 Fällen vorgeworfen. Der Mann brüstete sich demnach gegenüber einem Mitgefangenen mit der Tat, als er eine Haftstrafe wegen eines anderen Delikts verbüßte. Bei der Explosion einer Rohrbombe an einer Düsseldorfer S-Bahn-Station waren im Jahr 2000 zehn Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Bei den meisten Opfern handelte es sich um jüdische Einwanderer aus Ost-Europa. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Der mutmaßliche Täter gilt als rechtsradikal. Er war damals bereits unmittelbar nach der Tat festgenommen worden, musste aber mangels ausreichender Beweise wieder freigelassen werden.